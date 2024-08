Incêndio destruiu um palheiro e atingiu uma casa desabitada no Curral das Freiras

O incêndio mantém-se descontrolado e a população do Curral das Freiras diz-se “desesperada” com a situação. As chamas continuam a ameaçar as habitações e estão agora a consumir terrenos agrícolas na Fajã Escura.

Há também frentes activas na Seara Velha e no Lombo do Chão.

Manuel Salustino, presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, admite que o incêndio ainda está a causar bastante preocupação e confirmou que o fogo já consumiu um palheiro e uma casa desabitada, no sítio da Terra Chã.