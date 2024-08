Mais de 80 operacionais e 20 veículos envolvidos nas operações de combate a incêndios

O ponto de situação feito pela Protecção Civil regional, pelas 10 horas, dá conta de que mais de 80 operacionais e 20 veículos estão envolvidos nas operações de combate ao incêndio que teve início no passado dia 14 de Agosto, na Serra de Água.

O incêndio permanece activo e conta com dois teatros de operações concentrados na Serra de Água e Curral das Freiras.

Tal como o DIÁRIO já havia avançado, é no Curral das Freiras que reside a maior preocupação.

Incêndio no Curral das Freiras é "a maior preocupação deste momento" O presidente da Protecção Civil da Madeira, António Nunes, revelou, hoje, que o incêndio no Curral das Freiras é "a maior preocupação deste momento".

"Na Serra de Água, há quatro focos de incêndio, embora com pouca intensidade, graças às condições meteorológicas favoráveis durante a noite e ao trabalho eficaz dos operacionais no teatro de operações", explica nota à imprensa, que acrescenta que "no urral das Freiras, a situação causa alguma preocupação, devido ao facto da frente ativa estar a evoluir no sentido ascendente em direção ao pico do Areeiro e ramificando no sentido descendente que aproxima-se de uma zona habitacional na Fajã dos Cardos".

A Protecção Civil reforça o apelo para que a população evite deslocações às áreas afectadas, pela sua segurança e para garantir uma operação de combate mais eficaz e segura para as equipas que estão no terreno.