Combate ao incêndio com maquinaria pesada no Paul da Serra

O combate ao incêndio na zona do Paul da Serra, mais precisamente no sítio das Pedras, próximo à Bica da Cana, tem sido feito com recurso a maquinaria pesada, que tem sido fundamental na criação de aceiros para evitar a propagação do fogo para o meio do principal planalto da Madeira.

Além das quatro máquinas que estão a operar naquela zona, o helicóptero multi-mission tem estado a fazer algumas descargas no local, além da presença de bombeiros e elementos da equipa especial vinda do continente. No terreno estão também elementos da Polícia Florestal e dos Sapadores Florestais, bem como outras forças do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

Conforme deu conta, ao DIÁRIO, Rafaela Fernandes, o fogo ainda não terá causado grandes estragos na floresta Laurissilva, embora já tenha sido consumida vegetação numa extensa área de Parque Natural.

A zona onde decorre a intervenção antes do incêndio., Foto DR

Neste momento, a frente de fogo mais activa no Paul da Serra, que subiu do vale da Serra de Água através do Lombo do Mouro, ainda está contida na margem sul da estrada que atravessa o Planalto. Para já, a zona do Rabaçal não estará em risco eminente.

O vento forte tem sido um dos grandes inimigos do combate e não permite dizer que qualquer zona esteja, para já, a salvo, mas a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente ressalva que já foi pedido um reforço de meios para o local para tentar conter ao máximo as investidas das chamas.