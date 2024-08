Todos os meios disponíveis ainda no combate aos incêndios

O Governo Regional, através do Serviço Regional de Proteção Civil, acaba de fazer um ponto de situação às 12h30 dos fogos que ainda dão trabalho aos meios humanos e materiais, envolvendo mais de 40 veículos, mais de 150 operacionais e o helicóptero que trabalha quase sem parar de dia, desde quarta-feira.

Eis o ponto de situação:

O incêndio que começou na quarta-feira, 14 de agosto, no concelho da Ribeira Brava, continua ativo.

Estão dois fogos ativos, um na Encumeada e outro no Paul da Serra. Às 12h ocorreu um reacendimento no Curral das Freiras.

No concelho de Câmara de Lobos, na zona do Jardim da Serra, mantém-se vigilância ativa.

Neste momento, estão no terreno mais de 40 veículos de combate a incêndios, mais de 150 operacionais, o meio aéreo (muito ativo e a fazer descargas) e respetiva equipa helitransportada.

Além das forças de bombeiros, mantêm-se no terreno elementos do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), IFCN, GNR e PSP, prestando apoio contínuo às operações.

No teatro de operações, mantém-se os operacionais da Força Especial de Proteção Civil, que estão a apoiar o combate ao incêndio no Paul da Serra e na zona da Estalagem da Encumeada.

15 elementos dos Bombeiros Voluntários da Região Autónoma dos Açores chegaram à Madeira esta madrugada e já estão no terreno a ajudar no combate ao incêndio.

O SRPC, IP-RAM garante que "continua a monitorizar atentamente a evolução dos incêndios e reitera o apelo à população para evitar deslocações às áreas afetadas, pela sua segurança e para garantir uma operação de combate mais eficaz e segura para as equipas que estão no terreno".

Além disso, o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, e o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, António Nunes, "estão no terreno a acompanhar as operações", reiterando a terminar "o agradecimento a todos os elementos e entidades envolvidas no combate a este incêndio".