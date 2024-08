Projecto do campo de golfe do Porto Santo apresentado há 22 anos

O projecto para criação de um campo de golfe no Porto Santo, que contava ainda com campos de ténis. Era tido como “um projecto de qualidade que vai marcar definitivamente os destinos da Ilha Dourada”.

“O Complexo do Campo de Golfe do Porto Santo vai incluir uma área para oito "courts" de ténis, circundando o Pico da Ana Ferreira, num conjunto que vai ligar-se ao Centro Hípico, constituindo uma área desportiva única na Região”. Era desta forma que o projecto era descrito na edição de 20 de Agosto de 2002.

A ideia passava por não comprometer o futuro do campo e, por isso, era pensado com o intuito de poder crescer, consoante o evoluir da procura na ilha. Além disso, ficava localizado junto do Centro de Hipismo, ligando três áreas distintas: golfe, ténis e hipismo. Dispunha ainda de um campo de 9 buracos de par 3 "Pitch and Put", para um circuito de uma hora, ideal para quem se queira iniciar na modalidade.