'Vadio IV' conquista a Regata Porto Santo Line – Grupo Sousa

A sexta edição da Regata Porto Santo Line – Grupo Sousa, em vela da classe cruzeiro chegou este domingo ao fim com o veleiro 'Vadio IV', de Marco Gamelas, a sagrar-se vencedor na Classe ORC, após duas etapas de competição, com a última a ser feita num campo de regatas entre a baía do Porto Santo e Santa Cruz.

Já o segundo lugar foi conquistado pelo 'Wanderlust', de Paulo Camacho, enquanto o 'Prodigal Daughter', de Pedro Galvão, completou o pódio.

Na Classe de Promoção, a embarcação 'Guanche', de Fidélio Gomes, garantiu o primeiro lugar, destacando-se dos restantes concorrentes.

Infelizmente, nem todos os veleiros da Classe de Promoção conseguiram concluir a regata. Os barcos 'Pimpas', 'Amuras II' e 'Norte'não concluíram ambas as etapas, e o Gordinha não conseguiu terminar a segunda etapa.

A segunda e última etapa da regata, que ligou a Ilha do Porto Santo à Ilha da Madeira, iniciou-se no domingo às 12 horas, encerrando assim mais uma edição deste prestigiado evento.

Esta regata foi organizada pelo Clube Naval do Funchal e pela Associação Regional de Vela da Madeira, que mais uma vez demonstraram o seu compromisso com a promoção da vela na região.

"Um agradecimento especial é dirigido a todo o staff dessas instituições, cujo empenho e dedicação foram fundamentais para o sucesso da organização. Igualmente importante foi o apoio dos parceiros e patrocinadores, com destaque para o Grupo Sousa, a Porto Santo Line e a Brisa, cujo contributo foi essencial para a realização deste evento. Estes apoios são cruciais para o desenvolvimento do desporto na região, permitindo que provas como esta continuem a crescer e a promover a prática da vela.", adiantou a organização no final de mais uma edição desta regata.