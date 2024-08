Retomadas buscas por cadáver desaparecido no mar do Porto Santo

As buscas pelo cadáver do homem que no último sábado foi encontrado no interior de um carro que caiu por uma ravina com mais de 100 metros, na Fonte da Areia, no Porto Santo, foram retomadas esta manhã.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo e a Guarda Nacional Republicana estão a fazer buscas por terra. Estão também empenhados drones do Instituto das Florestas da Conservação da Natureza (IFCN) e do Comando Operacional da Madeira na zona da Fonte da Areia.

Por mar, está o NRP Tejo e durante a tarde o avião da Força Aérea Portuguesa C-295 deverá também sobrevoar o local.

O Comandante da Zona Marítima da Madeira referiu ao DIÁRIO que o mar continua bastante agitado e que o vento mantém-se forte, o que está a dificultar as buscas.