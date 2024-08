Porto Santo entre as regiões com menos casas de luxo anunciadas com preço acima de um milhão de euros

O Porto Santo está entre as regiões com menos casas de luxo anunciadas com preço acima de um milhão de euros, revela o Idealista.

Em seguida, está a ilha de São Jorge (2), ilha de Santa Maria (2), ilha do Pico (2) e ilha Terceira (6), cuja participação no total nacional deste mercado é insignificante.

No dia 1 de Agosto, Portugal contava com mais de 12.000 casas de luxo no mercado com preços superiores a um milhão de euros. A Madeira, por outro lado, está entre as regiões com o maior número de casas de luxo superior a esse valor, representando 4,3% do total nacional.

Lisboa é o distrito com o maior número de casas de luxo superior a esse valor, representando 44,6% do total nacional. Segue-se o Faro, com 24,9% do total, seguido pelo Porto (11,2% do total) e Setúbal (5,2% do total).

Leiria é o sexto distrito com mais imóveis acima de um milhão de euros, representando 1,5% do total, seguido por Évora com 1,4%. O ranking dos distritos e ilhas com mais casas de luxo completa-se com Braga (1,1%) e Santarém (1,1%).