Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Região investiu menos 168 milhões do que o previsto. Governo executou 31% abaixo do orçamentado para 2023. Já a cobrança de impostos ficou 111 milhões de euros acima do esperado. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 8.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Morreu o último lama da Quinta Pedagógica. Exemplar tinha sido transferido para a Estação Zootécnica * Provedor do Animal critica MP no caso do lince e exige apuramento de responsabilidades. IFCN lamenta morte e já ordenou necropsia.

Beatriz Abrunhosa lança terceiro single. Novo projecto musical ‘do Nada’ surgiu numa noite mal dormida, revela a cantora madeirense que já prepara o seu primeiro

Fique também a saber que há Mais habitação e aposta no digital. “Nós temos pensamento próprio”, assume Tomás Faria, o novo presidente da SEDES.

E, por fim, Assinatura de Albuquerque deu ‘luz verde’ ao Rali. Declaração presidencial convenceu comissários da FIA que queriam afastar 10 carros da competição por dúvidas quanto à legalidade das matrículas.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.