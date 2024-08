Proveitos no alojamento turístico da Região cresceram acima da média nacional

Com mais de um milhão de dormidas nos alojamentos turísticos da Região Autónoma da Madeira (RAM) em Junho, dados já divulgados no final de Julho, hoje foram divulgados os números mais financeiros, que resultaram em mais de 69 milhões de euros de proveitos totais, dos quais 48,8 milhões foram arrecadados dos aposentos e por mais de 200 mil hóspedes apenas no sexto mês do ano.

De acordo com dados da DREM - note-se que estes resultados apenas reportam à hotelaria, ao alojamento local com mais de 10 camas e ao turismo rural - "o alojamento turístico registou a entrada de 200,4 mil hóspedes no mês de Junho de 2024, com as dormidas a ultrapassarem as 1.049,5 mil (mais de um milhão), correspondendo a variações homólogas positivas de 4,0% e 7,8%, respetivamente. O segmento da hotelaria concentrou 70,6% das dormidas de Junho de 2024 (740,8 mil), observando um aumento de 1,8% em termos homólogos, enquanto o alojamento local (27,0% do total) e o turismo no espaço rural (2,4% do total) aumentaram 26,6% e 14,3%, pela mesma ordem", refere.

Lembra a Direção Regional de Estatística da Madeira que "para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE, é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico registaram um crescimento de 3,3% relativamente a Junho de 2023, variação positiva tal como a nível nacional (+4,8%)".

Estes números são sustentados noutros indicadores. "A taxa líquida de ocupação-cama do alojamento turístico, no mês em referência, foi de 72,6%, 2,5 pontos percentuais (p.p.) acima do observado no mês homólogo (70,1%). Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 81,6% (81,3% em Junho de 2023)", compensado com "o valor da estada média no conjunto do alojamento turístico", que "registou um aumento relativamente ao mesmo mês do ano anterior (4,54 noites), fixando-se nas 4,69 noites. Os valores mais altos continuam a ser observados na hotelaria, com 4,83 noites, seguido do alojamento local (4,50 noites) e do turismo no espaço local (3,49 noites)". Ou seja, houve menor taxa de ocupação-quarto, mas mais noites passadas nos alojamentos.

"Os valores acumulados dos hóspedes entrados, para o período de Janeiro a Junho de 2024 (1.064,7 mil; +4,8% que no mesmo período de 2023), evidenciam igualmente um crescimento, o mesmo sucedendo com as dormidas, que se aproximaram dos 5,5 milhões (+6,6% que no mesmo período de 2023)", frisa neste primeiro vislumbre de metade do ano.

"De realçar que os 10 principais mercados emissores representaram 84,5% do total das dormidas registadas em Junho de 2024. Destacam-se, com um peso superior e uma variação positiva, a Alemanha (19,1% do total; +8,1% que em Junho de 2023) e Portugal (16,9% do total; +4,4%). Por outro lado, o Reino Unido (18,0% do total) registou uma quebra de 2,3% face a Junho de 2023. Na quarta posição, considerando o peso no total de dormidas, encontra-se o mercado francês (9,1% do total; +19,8%), seguido dos Países Baixos (5,9% do total, +35,7%)", resume.

Já em termos acumulados dos seis meses, "os dois principais mercados emissores apresentaram igualmente crescimentos homólogos nas dormidas, sendo o mercado alemão aquele que revelou o aumento mais expressivo, de +4,3%, enquanto o mercado britânico registou um crescimento de 2,9%. Já o mercado de residentes em Portugal (terceiro principal mercado) apresentou uma variação negativa de 1,6% para o referido período", sinaliza.

Quanto aos ditos proveitos totais e os de aposento, "em Junho de 2024, apresentaram crescimentos homólogos de 15,6% e de 16,2%, respetivamente, fixando-se, pela mesma ordem, nos 69,1 milhões de euros e nos 48,8 milhões de euros. No País, no mês em referência, as variações homólogas foram igualmente positivas, tanto nos proveitos totais, como nos de aposento (ambos com +12,7%). Em termos acumulados, as variações, na Região, foram de +13,7% e +13,5%, respetivamente", garante a DREM.

Nesse mesmo mês, naturalmente, "o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) rondou os 90,92 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +13,7% que no mesmo mês do ano precedente. Por sua vez, o rendimento médio por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 98,36€, em Junho de 2023, para 111,47€, em Junho de 2024 (+13,3% de variação homóloga)".

No acumulado, "verificou-se um RevPAR de 74,36 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +10,4% em relação ao período homólogo, e de 79,61 euros no sector da hotelaria (+11,7%). No ADR, os valores são mais elevados, totalizando os 100,38 euros no conjunto do alojamento turístico (+10,9% que no período homólogo) e os 103,53 euros na hotelaria (+11,4%)".

Golfe

"O Inquérito aos Campos de Golfe revela a realização de 43.480 voltas nos três campos de golfe da RAM, no 1.º semestre de 2024 (+9,0% que no período homólogo), tendo esta atividade gerado cerca de 2,3 milhões de euros de receitas. 77,9% das voltas foram realizadas por não sócios, provenientes na sua maioria dos Países Nórdicos, Alemanha e Reino Unido. Os estabelecimentos hoteleiros e afins venderam 63,7% daquelas voltas, os campos de golfe 25,2% e os restantes 11,2% foram transacionados pelos operadores turísticos", diz a DREM.

Navios de cruzeiro

"De acordo com os dados fornecidos pela Administração dos Portos da RAM, no 1.º semestre deste ano, foram contabilizados nos 139 navios de cruzeiro, que atracaram nos portos da RAM, 337.431 passageiros em trânsito, +2,8% que no período homólogo. Já, as escalas, para o referido período, diminuíram 10,3%, ou seja, atracaram menos 16 navios de cruzeiro nos portos da RAM", conclui.