CMF corta água na Estrada Monumental na sexta-feira

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa hoje que "será necessário proceder à interrupção do abastecimento de água, sexta-feira, 16 de Agosto, a partir das 09h00 e por um período estimado de seis horas, afetando" alguns arruamentos, entre os quais a Estrada Monumental (do Caminho do Amparo para Este); a Travessa da Praia Formosa; Travessa dos Piornais; Rua Basto Machado; Rua Vale dos Piornais; e a Rua da Praia Formosa".

O corte de água decorre da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase, sob responsabilidade da empresa municipal Águas do Funchal, que fará "o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção", assegura a autarquia.