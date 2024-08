Encerrados ao trânsito acessos ao Paul da Serra por Estrada Regional

"Foram encerrados ao trânsito os acessos ao Paul da Serra por Estrada Regional", avançou há instantes a Direcção Regional de Estradas.

Neste momento, estão, portanto, encerradas devido aos incêndios: a ER105 - Serra água - Encumeada; ER 209 - Ponta Sol - Paul - Portas Vila e ER 210 - Prazeres - Paul Serra.

Conforme noticiou o DIÁRIO, os incêndios que continuam a assolar a Madeira, neste domingo, dia 18 de Agosto, já motivaram o encerramento e/ou condicionamento de diversas vias, nomeadamente os acesso ao concelho de São Vicente, através da Ribeira Brava, bem como a estrada para o Curral das Freiras (excepto para residentes).

Acessos entre São Vicente e Ribeira Brava condicionados devido ao fogo Permanece também encerrada a estrada para o Curral das Freiras, excepto para residentes

De acordo, com a informação integral divulgada pela tutela, a situação da Estradas Regionais às 14h45 era a seguinte:

Estradas Regionais encerradas ao trânsito

Encontram-se encerradas as seguintes Estradas Regionais por motivo de obras, neve/gelo, incêndios ou outros:

3.ª Secção:

ER 211 – Entre o sítio das Quebradas (miradouro do Redondo) e o sítio do Lombinho (Ribeiro Velho) – Ponta Delgada;

ER 105 - Entre a Porta da Vila e o Paúl da Serra;

ER 209 - Entre a Ribeira da Janela e o Paúl da Serra.



4.ª Secção:

ER 105 – Entre a Encumeada e o Paúl da Serra (Lombo do Mouro).

ER 209 - Entre a Malhadinha e o Paúl da Serra;

ER 210 - Entre os Prazeres e a Fonte do Bispo.



Estradas Regionais com trânsito condicionado

Com o trânsito condicionado encontram-se as seguintes Estradas Regionais por motivo de obras, neve/gelo, incêndios ou outros:

1.ª Secção:

ER 204 – Entre o entroncamento com a Rua Nova do Canto do Muro e o centro de inspeções do Funchal;

ER 204 – Entre o entroncamento com o Caminho do Palheiro e o entroncamento com a Estrada da Camacha;

ER 204 – Entre o entroncamento com a Rua Urbanização dos Sobreiros e o entroncamento com a Rua da Olaria (lado nascente);

ER 204 – No troço da antiga Estrada do Aeroporto, entre os quilómetros 3+750 e 4+000 na zona da Cancela;

ER 204 – Entre o entroncamento com o Caminho Velho do Jardim do Sol e o entroncamento com o Caminho Velho da Azenha;

ER 204 – Entre o entroncamento com a ER 205 (Estrada Eng. Abel Vieira) e o entroncamento com Caminho da Mãe de Deus.

2.ª Secção:

ER 103 – Entre o sítio do Cabouco (entroncamento com a ER 217) o sítio da Fajã do Cedro Gordo;

ER 206 – Entre a saída da ER 101 (VR1), nó de Gaula, e a Rua da Urbanização da Lombadinha.

3.ª Secção:

ER 211 – Entre o sítio do Paço da Areia e o sítio das Quebradas.

No comunicado remetido à redacção, a Direcção Regional de Estradas ressalva que "a não atualização da informação sobre estradas encerradas e ou condicionadas pressupõe a manutenção da anteriormente divulgada", pelo que apela a que as estradas sejam "sempre utilizadas com muita precaução".