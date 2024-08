Capitania do Porto do Funchal emite aviso de vento forte

A Capitania do Porto do Funchal emitiu, esta tarde, na sequência da informação que diz ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), um aviso de mau tempo (sinal 6) na orla marítima do Arquipélago, até às 18 horas desta quinta-feira, 15 de Agosto.

Segundo o aviso, é esperado vento de "nor-nordeste fresco a muito fresco, por vezes muito forte a partir do meio da tarde", e uma visibilidade "boa".

Já em relação ao estado do mar, na Costa Norte, antevê ondas de Noroeste de 1,5 a 2 metros, passando a ondas de Nordeste de 2 a 2,5 metros. Na Costa Sul são esperadas ondas do quadrante Sul de 1 metro.

Deste modo, a Capita do Porto do Funchal recomenda "aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas".

"Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda. Não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras", finaliza a Capitania.