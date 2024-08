Grupo 'Cordophonia' faz tributo a Max neste domingo

O grupo 'Cordophonia' irá apresentar-se, em concerto este domingo, com um tributo a Max. O concerto terá lugar a partir das 20h30 no largo da Achada na Camacha, inserido na Festa de São Lourenço.

Nesta actuação, o 'Cordophonia' apresenta-se com 9 músicos, nomeadamente Francisco Jesus (director artístico) na Viola Clássica e voz; Salvador França no Contrabaixo e arranjos musicais; Rafael Freitas na Viola de arame, Braguinha e Acordeão; Victor Teixeira na Viola de arame e Braguinha; Inês Silva na Voz; Marcilio Serrão no Clarinete; Joaquim Florença no Eufónio; Cláudia Gouveia na Voz; e Afonso Teles na Percussão.

O espectáculo conta com a apresentação de Marisa Sá.

Do repertório a apresentar ao público, contam-se "grandes êxitos do grande cantautor Maximiano de Sousa e poderão ouvir temas como 'Sinal da cruz', 'Bate o pé', 'Porto Santo', 'Bailinho da Camacha', 'A mula da cooperativa', entre outros", salienta o grupo.

De referir ainda que o espectáculo conta com o apoio da Paróquia da Camacha, da Confraria de São Lourenço, do Paintball Madeira, do Grupo Romarias Antigas do Rochão, do MonteReal Band, do Restaurante Kátespero e da Casa do Povo da Camacha.