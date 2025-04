Rádio Free Europe denuncia corte por Washington de difusão para a Rússia

O diretor da Rádio Free Europe/Rádio Liberty anunciou ontem que o Governo dos Estados Unidos desligou um satélite que transmitia um programa para a Rússia.

"Chegámos hoje ao trabalho e vimos que os serviços de satélite que chegam à Rússia tinham sido desativados pela USAGM", a Agência dos EUA para os Media Globais (USAGM, na sigla inglesa), avançou Stephen Capus, diretor-geral da Rádio Free Europe/Rádio Liberty (RFE/RL), com sede em Praga.

A rádio, fundada durante a Guerra Fria para combater a propaganda soviética e financiada pelos Estados Unidos, está em desacordo com a nova administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, que decidiu, em meados de março, congelar o financiamento como parte de um esforço para reduzir o tamanho do governo federal.

A rádio contestou a decisão em tribunal e obteve uma providência cautelar favorável, mas a USAGM, que supervisiona as operações, ainda não desbloqueou os fundos.

Esta decisão afeta a emissão de 24 horas do canal de televisão, em língua russa, Current Time na Rússia, Ucrânia, Ásia Central, Europa de Leste e outras regiões.

"A USAGM notificou a RFE/RL que os contratos de transmissão por satélite do Current Time para a Europa foram rescindidos", acrescentou Capus.

A USAGM não respondeu a um pedido de comentário.