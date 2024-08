Preços dos combustíveis baixam a partir de segunda-feira na Madeira

Os preços dos combustíveis vão baixar na próxima semana na Madeira, com a descida a ser ligeiramente maior na gasolina do que nos gasóleos. A homologação dos preços máximos de venda ao público foi publicada no Jornal Oficial da RAM.

Assim, a Gasolina super sem chumbo IO 95, que actualmente custa 1,601 euros por litro, vai diminuir 2,1 cêntimos para os 1,58 euros/litro a partir de segunda-feira. Contas feitas, num abastecimento de 50 litros deste combustível, a poupança será de 1,20 euros.

O gasóleo rodoviário sofrerá também uma pequena redução no preço máximo de venda ao público, fixado pelo Governo Regional. Dos actuais 1,314 euros por litro, o diesel passará a custar 1,299 euros. A diminuição é de 1,5 cêntimos. Para um abastecimento de 50 litros, a poupança será de 75 cêntimos aproximadamente.

A mesma margem (1,5 cêntimos por litro) será a redução no gasóleo colorido e marcado, que baixa dos actuais 0,997 para os 0,982 euros, a partir das 00h00 de segunda-feira.

A redução dos preços dos combustíveis foi efectuada através da alteração da taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), em vigor na RAM constantes da Portaria n.º 315/2024 de 8 de agosto, “conciliando a protecção do ambiente com as necessidades de apoio às famílias e às empresas no domínio energético”, conforme se lê na fundamentação da portaria.