Justiça, combustíveis e preço do café na imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia, publicadas nos jornais nacionais que saem par as bancas nesta quarta-feira, 7 de Agosto de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Villas-Boas testemunha contra ´Macaco´"

- "Cabecilha dos super dragões agradece a membros por agressões na assembleia geral do FC Porto"

- "Renato Sanches sofreu 27 lesões - esteve 712 dias parado"

- "Justiça: Sete procuradores suspensos no MP"

- "Adepta ferida em Aveiro: PSP aponta Nuno Santos como suspeito"

- "Mercado: Juventus aperta cerco a Galeno"

- "Economia: Susto nas bolsas ajuda a baixar juros das casas"

- "Caos na saúde: 4 grávidas forçadas a viajar 200 Km para o parto"

- "PSD: Ex-deputado com cargo no Hospital de Guimarães"

No Público:

- "MP quer testemunhas ouvidas sem a presença de ex-chefes dos Super Dragões"

- "Eurostat. Portugal tem médicos dentistas 'em excesso'"

- "Faixa de Gaza. Acordo evitaria 'incêndio' sem precedentes no Médio Oriente"

- "Paris 2024. A última luta de Mijaín, que ganha o ouro e bate Phelps"

- "Eleições EUA. Kamala Harris escolhe Tim Walz para candidato a 'vice'. 'É a honra de uma vida'"

- "Série 'O som das independências africanas'. Na Guiné-Bissau, a música esteve na dianteira da luta"

No Jornal de Notícias:

- "Justiça quer proteção a testemunhas e fechar julgamento de 'Macaco'"

- "Juízes deixam hélis voar mas culpam Governo"

- "Superior. Número de candidatos baixa pelo terceiro ano seguido"

- "Grândola. Apreensão de carrinha anulada por tribunal"

- "Porto. Politécnico integra estrangeiros no mercado de trabalho"

- "Braga. ABB contesta adjudicação da fábrica Confiança"

- "EUA. Ex-professor Tim Walz faz dupla com Kamala"

- "Supertaça épica enche museu do dragão"

- "Benfica. Era Rui Costa leva clube até ao topo europeu das vendas"

- "Festival. Anitta vem para agitar os ventos do Sudoeste"

No Diário de Notícias:

- "Um hábito português que fica mais caro: preço do café vai subir"

- "Professores vão ter turma extra para assegurar que alunos não ficam sem aulas"

- "Autárquicas. PS e PSD sob pressão para arranjar candidatos nas maiores câmaras"

- "EUA. Kamala escolhe o governador que batizou Trump de 'estranho'"

- "Indústria. A China domina a energia solar, mas o seu setor doméstico está em apuros"

- "Paris2024. Portugueses Carolina João e Diogo Costa vão lutar pela medalha que foge à vela desde Atlanta96"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Manuel Ramirez, presidente do conselho de administração da Ramirez & C.ª, Filhos, S.A. 'À luz dos critérios de hoje, ler em papel é o 'hobby' mais estranho que tenho'"

- "Juliano Nascimento, embaixador da Missão do Brasil na CPLP. 'Começou a bater gente aqui na Missão do Brasil perguntando sobre o 'Visto CPLP'"

- "Indústria. Consumo de calçado cresceu 9,5% em Portugal à boleia das compras dos turistas"

No Negócios:

- "Governo avalia acabar com apoios nos combustíveis"

- "Portos nacionais crescem o dobro dos espanhóis"

- "Insolvente Inapa deve 70 milhões em França e mais 22 na Alemanha"

- "Caos nas bolsas pressiona dólar. Como queria Donald Trump"

- "Ex-deputado do PSD nomeado para vogal da Segurança Social"

- "Os mais poderosos 2024. #34 Sam Altman alcançou o estrelato global com a OpenAI, da qual é CEO, e o lançamento do controverso ChatGPT #33 Vladimir Putin insiste em manter uma guerra com a Ucrânia. As suas ações influenciam a política e a economia mundial"

No O Jornal Económico:

- "Bolsas acalmam após 'sell off' e investidores antecipam cortes nos juros"

- "Biofarmacêuticas: 'connected health' vai representar 20% das receitas"

- "Grupo de Gonçalo Pereira Coutinho compra Frutíssima. Empresa fatura 6,8 milhões e exporta 75% da produção"

- "Isenções fiscais para jovens na compra de casa? 'Há um potencial aumento do endividamento', diz especialista. Ciélia Brás, sócia de Imobiliário da PRA"

- "'Fundos europeus são essenciais' [presidente da câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes]

- "Topo da Agenda: Taxa de desemprego e resultados"

- "Kamala escolhe Tim Walz para vice-presidente"

No O Jogo:

- "FC Porto. 'Verdadeiros soldados'. Supertaça entregue no museu, com Vítor Bruno a realçar a ambição louca do plantel"

- "Benfica. 'A vida deu-me uma segunda oportunidade'. Di María renova por uma época e deseja resgatar o título para a Luz"

- "Sporting. Nuno Santos deve escapar a castigo desportivo"

- "Rio Ave. Alexandrina Cruz fala a O JOGO da nova fase do clube. 'Defendo que o futebol passa por investidores'"

- "Jogos Olímpicos. Ribeiro e Messias arrancam em grande"

No A Bola:

- "'Sonho ser campeão'. Benfica oficializa com Di María"

- "Renato Sanches e Otamendi aceleram para Famalicão"

- "Ataque final. Sporting sobe a parada por Ioannidis"

- "Nuno Santos e o vidro partido na Supertaça. Polémica com Câmara de Aveiro, CD instaura processo de averiguações"

- "FC Porto. Gonçalo Borges rejeita Estrasburgo"

- "Internacional. Julián Álvarez e Dani Olmo animam mercado"

- "Jogos Olímpicos. Dia de Pimenta e Pichardo"

E no Record:

- "´Tenho fome de ganhar´"

- "Di María renova com o objetivo de voltar a ser campeão na Luz"

- "Junta-se ao Napoles: PSV na corrida por Neres"

- "Esteve no relvado - Rollheiser acelera recuperação"

- "Sporting: Câmara de Aveiro atira-se aos leões"

- "'Sucessivas pancadas de atletas no vidro'"

- "Federação instaura processo de averiguações ao incidente"

- "Jovem de 22 anos deixou hospital"

- "No clássico: Man. City e Leipzig atentos a Quenda"

- "Pretende sair: Ioannidis pressiona Panathinaikos"

- "Operação Pretoriano: Macaco acusado de 31 crimes, em coautoria com mais 11 arguidos"

- "Juventus vai atacar: Galeno tem contrato de 5 anos à espera"

- "SAD aceitou oferta de 9MEuro - Gonçalo Borges recusa Estrasburgo"

- "Supertaça no museu - Vitor Bruno: 'Agradeço ao presidente apostar em alguém com pouca experiência'"