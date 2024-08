Presidente da Autoridade Palestiniana visita Rússia de segunda a quarta-feira

O Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, visitará a Rússia de segunda a quarta-feira, onde deverá encontrar-se com Vladimir Putin, anunciou hoje um diplomata palestiniano.

"O Presidente chegará na noite de 12 de agosto. Na terça-feira, está previsto um encontro com o Presidente Putin (...) Parte no dia 14, mas haverá um encontro com os embaixadores árabes", disse Abdel Hafiz Nofal, embaixador palestiniano em Moscovo, citado pela agência noticiosa estatal russa TASS.

De acordo com o diplomata, o principal tema dos encontros será "a situação em Gaza".

"Falaremos sobre o papel da Rússia e o que pode ser feito. A situação é muito difícil e a Rússia é um país próximo de nós", afirmou.

A visita foi confirmada por uma fonte do gabinete de Mahmoud Abbas à Agência France Presse (AFP), que acrescentou que Abbas se deslocaria depois à Turquia.

No início de novembro, a visita de Mahmoud Abbas à Rússia, há muito planeada, foi adiada.

Depois de Moscovo, Mahmoud Abbas, o homem forte da Fatah, o movimento rival do Hamas, deverá deslocar-se à Turquia para se encontrar com o Presidente Recep Tayyip Erdogan, antes de se dirigir ao parlamento em Ancara.

Estas medidas surgem no momento em que um ataque israelita a uma escola em Gaza, no sábado, provocou um protesto internacional.

De acordo com a Defesa Civil de Gaza, o ataque matou 93 palestinianos, incluindo crianças.

Os diplomatas russos afirmaram estar "profundamente chocados" com o incidente e lamentaram os ataques "sistemáticos".