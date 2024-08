'+ Hospital na Comunidade RAM' disponibiliza consulta Farmacêutica

Integrado no projecto '+ Hospital na Comunidade RAM', implementado em Julho de 2022 e numa óptica de acrescentar valor aos cuidados de saúde prestados à população, os Serviços Farmacêuticos do Serviço de Saúde da Região, deram início à consulta farmacêutica, no passado dia 30 de Julho, na área de nefrologia, no Centro de Saúde de São Vicente.

A especialista em farmácia hospitalar, Beatriz Fernandes, atendeu seis doentes provenientes da consulta de nefrologia, onde foram explanados os seguintes componentes: elaboração do Perfil Farmacoterapêutico, dispensa da medicação disponibilizada pela farmácia do SESARAM ao abrigo da legislação vigente, motivação para a adesão terapêutica, alerta para as possíveis reações adversas e/ou interações e ainda, os cuidados a ter no armazenamento da medicação no domicilio.

De referir que todos estes utentes têm doença renal crónica, são polimedicados e pré dialisados, sendo que o grande objectivo é retardar ou até mesmo impedir, que algum dia necessitem de diálise, tratando-se ainda qualquer complicação associada à doença renal crónica. Assim, é crucial cumprirem integralmente as prescrições médicas, o que na prática se traduzirá numa maior qualidade de vida.

As consultas serão realizadas mensalmente e como benefício imediato, permitem que após a consulta no Centro de Saúde, o utente não tenha que se deslocar aos Serviços Farmacêuticos no Hospital Dr. Nélio Mendonça para levantar a medicação necessária.

Beatriz Fernandes afirma que foi com “elevada satisfação” que os utentes e familiares/acompanhantes acolheram esta iniciativa, cientes do valor que este serviço de proximidade significa nas suas rotinas diárias e na integração de cuidados.

O '+ Hospital na Comunidade RAM' é um programa em expansão, que já chegou a seis concelhos da Região, São Vicente, Porto Moniz, Calheta, Ribeira Brava, Santana e Machico.

O seu âmbito ultrapassa a mera prestação isolada de cuidados de saúde pretendendo ser um programa criador de valor para a instituição, realçando o alinhamento e a integração entre os Cuidados Primários e os Cuidados Hospitalares, com vista a melhorar a qualidade e eficiência da prestação de cuidados de saúde na Região Autónoma da Madeira, tendo por foco a qualidade da prestação dos cuidados e o bem-estar dos utentes.

O '+ Hospital na Comunidade RAM' é um programa de integração de cuidados de saúde do SESARAM coordenado pela Direção Clínica e o ACES, em estreita articulação com a Direcção de Enfermagem e as Direções dos Serviços participantes, sob a orientação estratégica do Conselho de Administração.