Fragata NRP Bartolomeu Dias está no Funchal em viagem de instrução e hoje pode ser visitada pelo público

Atracou ontem de manhã no Porto do Funchal o Navio da República Portuguesa (NRP) Bartolomeu Dias no âmbito de viagem de instrução com cadetes (37) da Escola Naval, um dos quais madeirense, natural do Estreito de Câmara de Lobos.

​​​Viagem que tem também a particularidade de ser a primeira sob o comando do Capitão-de-fragata Elias Véstia Cagarrinho. Com apenas duas semanas na condição de Comandante do NRP Bartolomeu Dias, navio que hoje estará aberto a visitas entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 18h00, o Capitão-de-fragata faz a sua segunda escala investido como comandante do NRP Bartolomeu Dias no Funchal, depois de ter aportado em Aveiro.

Foto ASPRESS

Pouco depois de ter atracado no Porto do Funchal esta sexta-feira de manhã, o Comandante Elias Cagarrinho concedeu entrevista ao DIÁRIO, que pode ler na edição impressa deste sábado, dia 17 de Agosto e onde reafirma o quão é importante a Marinha manter uma presença regular na Madeira.

Entrevista que tem também a particularidade de ser a primeira de Elias Cagarrinho. Nascido em Alcochete em Março de 1976, ingressou na Marinha aos 18 anos de idade (1994), tendo ao longo da sua carreira desempenhado diversos cargos no mar e em terra.