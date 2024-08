Herberto Jesus continua a liderar SESARAM

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil divulgou, através de comunicado, o elenco, dos vários serviços que estão sob a sua tutela, que fará parte do novo ciclo da Saúde e Proteção Civil na Região Autónoma da Madeira. Referência para Herberto Jesus, que continua como presidente do Conselho de Admnistração do SESARAM. Ainda no Conselho de Administração do SESARAM, nota para as saídas da vice-presidente Filipa Freitas que é substituída por Graça Barros. Miguel Freitas deixa o cargo de vogal e é substituído por Edgar Rodrigues.

a) Direção Regional da Saúde:

- Diretora Regional, Bruna Gouveia, enfermeira, doutorada em Ciências de Enfermagem.

b) Direção Regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade:

- Diretora Regional, Ana Clara Silva, enfermeira, mestre em Saúde Pública.

c) Autoridade de Saúde Regional:

- Autoridade de Saúde Regional, Maurício Melim, médico especialista em Saúde Pública.

d) Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM:

- Presidente, Bruno Feitas, licenciado em Administração Pública e Autárquica;

- Vice-presidente, Rubina Silva, licenciada em Gestão e Engenharia Industrial e pós-graduada

em Gestão de Serviços de Saúde;

- Vogal, Martinho Câmara, licenciado em Ciências Farmacêuticas;

- Vogal, Ruben Gomes Nunes, licenciado em Gestão.

e) Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM:

- Presidente, António Nunes, coronel da Força Aérea;

- Vogal, Marco Lobato, subintendente da Polícia de Segurança Pública (PSP).

f) Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, SESARAM, EPERAM:

Conselho de Administração:

- Presidente, Herberto Jesus, médico, especialista em reumatologia;

- Vice-presidente, Graça Barros, licenciada em Contabilidade e Auditoria, pós-graduada em

Direito dos Contratos Públicos e pós-graduada em Gestão da Qualidade em Saúde;

- Vogal, Cátia Ferreira Castanha, licenciada em Gestão;

- Vogal, Filipa Rodrigues, licenciada em Ciências Farmacêuticas;

- Vogal, Edgar Nuno Rodrigues, mestre em Direito.