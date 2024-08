Bayern Munique goleia secundário Ulm na estreia do treinador Vincent Kompany

O Bayern Munique venceu hoje por 4-0 na visita ao Ulm, do segundo escalão, na primeira eliminatória da Taça da Alemanha, que marcou a estreia do seu novo treinador, o belga Vincent Kompany.

Após uma época desastrosa, sem qualquer título, pela primeira vez desde 2012, os bávaros iniciaram oficialmente a temporada com um triunfo 'ilustrado' com dois golos do veterano Thomas Müller, aos 12 e 14 minutos, e consolidado por Kingsley Coman, aos 80, e Harry Kane, aos 90+3.

Antes, Mainz e St. Pauli, ambos da Bundesliga, asseguraram a presença na segunda eliminatória, impondo-se apenas no prolongamento aos 'secundários' Wehen Wiesbaden, por 3-1, e Hallescher, por 3-2, respetivamente, enquanto o Hoffenheim necessitou das grandes penalidades para bater o Wurzburger Kickers, por 5-3, depois do 1-1 no tempo regulamentar e do 2-2 no prolongamento.