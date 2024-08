Marrocos goleia Egito e conquista primeiro bronze olímpico de futebol da sua história

A seleção de Marrocos conquistou hoje a medalha de ouro do torneio olímpico de futebol Paris2024, a primeira da sua história, com a maior goleada da competição, 6-0, a sobre a congénere do Egito.

O primeiro golo surgiu aos 23 minutos, na sequência de uma assistência do lateral Zakaria El Ouahdi, jogador dos belgas do Genk, que está referenciado e é pretendido pelo Benfica, bem aproveitada pelo avançado Abde Ezzalzouli, que joga nos espanhóis do Bétis.

Três minutos volvidos, o autor do primeiro golo, Ezzalzouli, assumiu o papel de assistente e ofereceu o segundo ao avançado Soufiane Rahimi.

A seleção marroquina foi para o intervalo com uma vantagem já confortável, mas dilatou-a, aos 51 minutos, através de Bilal El Khannous, que desferiu um remate certeiro, a passe de Oussama Targhalline.

Aos 64 minutos, Soufiane Rahimi 'bisou', fazendo o 4-0, após passe de Ilias Akhomach, aos 73 assistiu Akram Nakach para o quinto, cabendo ao lateral direito do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi fechar o resultado no 6-0 final.

O Egito, que tinha forçado a França, nas meias-finais, a um prolongamento, após um empate a um golo no tempo regulamentar, só baqueando no tempo extra (3-1), acabou por sofrer uma derrota estrondosa frente à seleção marroquina, que tinha sido eliminado pela Espanha, nas 'meias', por 2-1.

A final do torneio olímpico está agendada para sexta-feira, no Parque dos Príncipes, em Paris, entre a seleção anfitriã, a França, e a Espanha, a partir das 17:00.