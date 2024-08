Mbappé é 'arma' do Real Madrid para o bicampeonato ante 'Barça' crente em Yamal

Kylian Mbappé, do Real Madrid, é a novidade mais sonante da edição 2024/25 da I Liga espanhola, que arranca na quinta--feira, com os 'merengues' à procura do bicampeonato frente ao FC Barcelona do 'prodígio' Lamine Yamal.

Oficializado como reforço em 03 de junho, após terminar contrato com o Paris Saint--Germain, o dianteiro de 25 anos é aposta madridista para um ataque onde pontificam Bellingham, Rodrygo e Vinicius Júnior, na antecâmara de uma prova que se estende até 25 de maio, com quatro jogadores lusos -- João Félix (Atlético de Madrid), Rui Silva (Betis), André Almeida (Valência) e Samuel Costa (Maiorca).

Apresentado em 16 de julho, no Estádio Santiago Bernabéu, perante cerca de 80.000 espetadores, o internacional francês confessou estar a realizar o sonho de jogar pelo "maior clube da história do futebol", que procurou ainda robustecer o ataque com Endrick, 'promessa' brasileira de 18 anos, ex--Palmeiras.

Sem Toni Kroos, médio alemão que terminou a carreira no Euro2024, após 10 épocas seguidas nos 'blancos', a equipa treinada por Carlo Ancelotti manteve a 'referência' Modric para uma temporada em que o eterno rival e candidato ao título FC Barcelona, vice--campeão em 2023/24, mudou de treinador.

Vencedor da Liga dos Campeões de 2020, pelo Bayern Munique, e ex--selecionador da Alemanha, Hansi Flick rendeu a 'lenda culé' Xavi Hernández e mostrou--se pronto a lutar por títulos na sua apresentação pelos catalães, em 25 de julho.

O técnico alemão pediu também a Lamine Yamal para "manter os pés no chão", entre um rol de elogios às qualidades do 'fenómeno' de 17 anos, expoente da seleção espanhola que venceu o Euro2024, depois de se afirmar pelo 'Barça' no campeonato anterior, ao ser utilizado em 37 jogos.

O extremo é o nome mais sonante de um clube que se reforçou com o catalão Dani Olmo, outro dos destaques da Espanha campeã europeia, ex--Leipzig, numa janela de transferências em que o Atlético de Madrid, quarto classificado em 2023/24, se tem mostrado mais ativo.

Despojados do pódio pela 'sensação' Girona após 11 épocas seguidas no top 3, sempre com o técnico Diego Simeone, os 'colchoneros' investiram nas aquisições do defesa Le Normand, campeão europeu pela Espanha, à Real Sociedad, do médio Gallagher (ex--Chelsea) e dos avançados Sorloth (ex--Villareal) e Julián Alvarez (ex--Manchester City), com o luso João Félix a espreitar a saída.

O Girona tenta defender o estatuto europeu sem o goleador Artem Dovbyk, de saída para a Roma, e o médio Aleix García, transferido para o Bayer Leverkusen, mas com Abel Ruiz, avançado ex--Sporting de Braga, assim como os bascos do Athletic Bilbau, que também recorreu ao clube bracarense para contratar Alvaro Djaló, e da Real Sociedad.

O Betis é a outra formação que parte como 'europeia' para uma temporada em que o vizinho Sevilha começa com um novo treinador, o ex--Las Palmas García Pimienta, em resposta a uma temporada 'aflitiva', encerrada sob o comando do ex--Benfica Quique Flores.

A contratação de Luis Carrión para o lugar de García Pimienta no Las Palmas, a saída de Jagoba Arrasate do Osasuna para o Maiorca, a escolha de Vicente Moreno para ocupar a vaga de treinador no clube de Pamplona e a alteração no FC Barcelona são as outras mudanças técnicas do campeonato.

A comunidade da Andaluzia parte 'desfalcada' para o campeonato, com a dupla de Sevilha, após as descidas de Cádiz, Granada e Almería, enquanto a Comunidade Autónoma de Madrid é a região mais representada em prova, com cinco emblemas, face ao regresso do Leganés, o campeão da II Liga, que subiu a par do Valladolid e do Espanyol.

Alavés, Celta de Vigo, Getafe, Rayo Vallecano, Valência e Villarreal são as outras formações participantes na 95.ª edição do principal campeonato espanhol, que tem como totalistas o Athletic Bilbau, o FC Barcelona e o Real Madrid.

O embate entre o Athletic Bilba e o Getafe, agendado para quinta-feira, às 19:00 locais (18:00 em Lisboa), é o jogo de abertura de um campeonato em que os embates mais antecipados, os do 'el clásico', estão marcados para 27 de outubro, com os madrilenos a receberem os catalães na 11.ª jornada, e para 11 de maio, em Barcelona, à passagem da 35.ª ronda.