Mário Fernandes e Fátima Silva continuam a orientar o CAB Madeira

O CAB Madeira está a preparar a próxima temporada desportiva com "grande optimismo", mantendo a base sólida da sua estrutura do ano passado. Tanto a equipa masculina como a feminina seguem sob a liderança das suas equipas técnicas, lideradas por Mário Fernandes e Fátima Silva, respectivamente.

A continuidade dos treinadores reflecte assim a confiança do clube "na consistência e na progressão" dos seus projectos.

As equipas iniciarão os treinos nos primeiros dias de Setembro, com o objectivo de afinar a preparação para as respectivas competições. A equipa feminina, que compete na Liga Feminina, tem asseguradas as renovações das atletas Laura Silva, Maria Lopes, Isabel Ferreira, Carlota Pires, e da francesa Maelys Martinet. A estas renovações, junta-se o regresso de Catarina Caldeira, jogadora formada no CAB Madeira, que volta a 'casa' para reforçar o plantel.

No lado da equipa masculina, que disputa a Proliga, o CAB Madeira garantiu as renovações de Bernardo Ferreira, Tomás Dias, Luís Pimenta, João Pedro Fernandes e António Moreira. A equipa também conta com o retorno de Tiago Oliveira, outro atleta formado nas escolas do CAB, que regressa "para contribuir com a sua experiência e talento".

Nos próximos dias, o clube deve anunciar os reforços estrangeiros que completarão os plantéis de ambas as equipas, "aumentando ainda mais a competitividade e a ambição para a nova época".