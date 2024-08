Roger Schmidt assume desejo de conquistar título

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, assumiu hoje o desejo de conquistar o título da I Liga de futebol, mas recusou afirmar se os 'encarnados' são favoritos para erguer o troféu no final da época.

"Cabe-vos a vós [jornalistas] dizer quem é favorito. Eu não sei. Nós queremos ser campeões, isso é muito claro. Se somos favoritos ou não, isso não me importa", atirou o técnico, no Seixal, em conferência de imprensa e antevisão da visita ao Famalicão, a contar para a primeira jornada.

Para o alemão, "não faz sentido" apontar favoritos antes de começar a época, uma vez que isso "é preciso provar em campo", mas os 'encarnados' têm agora uma equipa com "muito equilíbrio", apesar das mexidas no meio-campo, com a saída de João Neves e o regresso de Renato Sanches.

"Temos saudades dele [João Neves], mas a parte boa é que o António [Silva] continua. É um grande jogador, foi um jogador chave na nossa equipa nos últimos dois anos e vai continuar a ser na próxima época. E a segunda coisa boa é que o Renato Sanches está de volta", lembrou.

Ainda sobre o regresso do médio formado no Seixal, oito anos após a saída para o Bayern Munique, Schmidt disse conhecer o "historial" de lesões do jogador oriundo do Paris Saint-Germain "nos últimos anos", mas assumiu esse "pequeno risco".

"Se ele tivesse estado sempre apto a jogar ao melhor nível, talvez a transferência para o Benfica não fosse possível", reconheceu o treinador.

Sem se deter, mostrou total confiança "no departamento médico e nos fisioterapeutas" do clube, mas sobretudo "no jogador e na sua motivação".

"Agora depende de nós cuidarmos dele, não o sobrecarregarmos, colocá-lo em campo no momento certo e trazê-lo de volta à sua melhor condição física para que possa voltar a jogar com confiança o seu melhor futebol. Veremos semana a semana a sua condição e quando pode entrar na equipa. Não será amanhã [domingo], isso não seria inteligente, mas acredito muito que vai ser um jogador muito importante para nós", vincou o treinador.

Por fim, apesar de revelar que Renato Sanches ainda não irá a jogo na primeira jornada do campeonato, Schmidt recusou avançar "a convocatória e a equipa", mas admitiu que o onze inicial não andará longe do que foi utilizado os últimos dois jogos da pré-época, frente ao Feyenoord e ao Fulham.

"Não posso revelar a convocatória e não posso revelar a equipa. Mas, quando olhamos para a nossa pré-época, jogámos muitos jogos com um 'onze' semelhante e estivemos bem. Há sempre potencial para algumas alterações, mas não será um 'onze' completamente novo", adiantou.

O Benfica visita o Famalicão no sábado, em partida da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol 2024/25 com início previsto para as 18:00, no Estádio Municipal de Famalicão, e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).

A equipa orientada por Roger Schmidt parte para a nova época com o objetivo de recuperar o título de campeão nacional, perdido na época passada para o Sporting, um ano após celebrar a conquista na época de estreia do técnico alemão no clube da Luz.