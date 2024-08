Renato Sanches vem para "ajudar" o Benfica a ser "ganhador e vitorioso"

O médio internacional português Renato Sanches disse hoje que voltou ao clube do coração para "ajudar" o Benfica a ser "ganhador e vitorioso", no dia em que foi oficializado o empréstimo ao vice-campeão português de futebol.

"Acho que toda a gente já sabe aquilo que posso acrescentar numa equipa. Estou cá para ajudar, para dar o melhor, para fazer a equipa mais forte e ganhar o que temos para ganhar neste ano", afirmou Sanches, que no regresso voltará a vestir a camisola '85', numa entrevista difundida pelo clube 'encarnado.

O jogador de 26 anos, campeão europeu por Portugal em 2016, desfez-se em elogios às 'águias', que considera serem o maior emblema que já representou, depois de passar por Bayern de Munique ou Paris Saint-Germain, este último que o emprestou de volta ao Benfica, após ser pouco utilizado.

"Para mim, o Benfica sempre foi o clube do meu coração, então é sempre difícil não pensar em voltar, porque é um sítio onde tu te sentes bem. Perante os clubes por onde passei, acho que, em termos de grandeza, o Benfica foi maior que os outros todos", declarou o médio.

Renato Sanches espera encontrar "o Benfica de sempre, o Benfica ganhador e vitorioso", prometendo "dedicação e muito trabalho", sem antever dificuldades em encaixar no sistema tático do treinador Roger Schmidt.

O médio vai para o terceiro ano de ligação ao PSG, que o contratou ao Lille em 2022 por 15 milhões de euros, mas pouco jogou na capital francesa, e o mesmo pode ser dito da passagem pelos italianos da Roma (12 jogos, três como titular", com muitas lesões no percurso desde que saiu dos 'encarnados', em 2016, rumo ao Bayern.

Chave no campeonato de 2015/16 e, depois, no Euro2016, em que foi eleito como 'jogador jovem' da competição, não teve sucesso na Alemanha nem na Premier League, com os galeses do Swansea, reencontrando algum do bom futebol no Lille, saindo então para Paris, onde também não conseguiu ser feliz.

Renato Sanches é o quarto reforço assegurado pelo Benfica para a temporada 2024/25, depois do lateral esquerdo alemão Jan-Niklas Beste, do médio luxemburguês Leandro Barreiro e do avançado grego Vangelis Pavlidis.