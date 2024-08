‘Toyota’ furtado já foi encontrado no Funchal

O carro de marca ‘Toyota’, com a matrícula PT-89-90, que tinha sido furtado na passada terça-feira no Funchal, nas imediações da Escola dos Louros, já foi encontrado.

A viatura foi localizada no Caminho do Palheiro, mas sem a motosserra, a roçadeira e os objectos de jardinagem que tinha o proprietário tinha deixado no interior.