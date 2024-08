O extremo que representou o Marítimo ao longo de uma temporada e meia, tendo saído no mercado de Inverno de 2022 para o Nacional, foi ameaçado, após um final de jogo intenso no Torneio Autonomia, onde no ‘calor’ do momento terá respondido às picardias dos adeptos que outrora torceram por si ao levantar os dois dedos, indicando que os ‘leões’ do Almirante Reis estão na II Liga.

A situação acabou gerando uma publicação, numa página de adeptos verde-rubros, intitulada ‘Marítimo ao minuto’, que referiu saber onde atleta reside na Região e também a sua casa em Amarante, sublinhando que “ninguém se mete com a instituição do Club Sport Marítimo, nem muito muito menos com os seus associados”.

Fonte próxima ao jogador confirmou ao DIÁRIO, que Rúben Macedo admitiu não ter estado bem, mas que ficou consternado com a ameaça e “com receio pela sua família e por isso apresentou queixa”.