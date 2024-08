PR colombiano alerta para "guerra na América" se oposição e Maduro não chegarem a acordo

O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, exortou o governo de Nicolás Maduro e a oposição venezuelana a chegarem a um "acordo político" para evitar a eclosão de uma possível "guerra na América" devido às tensões internas na Venezuela.

Em causa está o facto de o partido no poder na Venezuela afirmar ter vencido a eleição presidencial de 28 de julho, reelegendo Nicolás Maduro, mas a oposição reclama vitória e grande parte da comunidade internacional exige transparência e veracidade dos resultados.

Petro exprimiu-se nestes termos em resposta às declarações do porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller, que garante que a Casa Branca ainda não está em posição de reconhecer o candidato da oposição, Edmundo González, como Presidente da Venezuela, mas defende que, juntamente com outros países da região, se procure "um caminho a seguir" para se chegar a uma solução.

"Embora a posição dos EUA ainda não seja clara, a oposição e Maduro devem chegar a um acordo político, porque, caso contrário, um êxodo e uma guerra estourarão em toda a América. Como vizinhos e povos irmãos, a Colômbia e a Venezuela estão numa situação extremamente vulnerável, e a primeira coisa que temos de defender é o povo e a paz", disse Petro nas redes sociais.

O líder colombiano sublinhou que o seu governo não cairá "na estratégia da guerra e da separação dos povos", defendendo um entendimento entre as partes na Venezuela para acalmar a situação.

"O caminho a seguir é procurar a verdade e, com base nela, encontrar soluções a favor da democracia", afirmou.

A Venezuela realizou uma eleição presidencial no final de julho, após a qual o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) atribuiu a vitória a Maduro com pouco mais de 51% dos votos, enquanto a oposição afirma que González obteve quase 70% dos votos.

Tanto os dissidentes como grande parte da comunidade internacional apelam a uma contagem de votos transparente.