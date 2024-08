PSP localiza mãe de criança abandonada em Lisboa "visivelmente embriagada"

A mãe da criança abandonada na madrugada de hoje dentro de um carrinho de bebé junto à estação ferroviária de Entrecampos, em Lisboa, foi localizada pelas 09:30 e encontrava-se "visivelmente embriagada na via pública", indicou à Lusa a PSP.

Fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou que a criança "vai ser retirada à mãe", ao abrigo do artigo 91.º da lei de proteção de crianças e jovens em perigo, "uma vez que a mãe não é idónea para ficar com a criança e também não há familiares conhecidos".

Inicialmente, a PSP disse que a criança abandonada era um menino, mas a informação foi corrigida e trata-se de uma menina de 3 anos. A mãe e a criança são de São Tomé e Príncipe, de acordo com a mesma fonte.

O alerta para o abandono desta criança foi dado por volta das 06:00 por parte de um transeunte que testemunhou uma pessoa a deixar um carrinho de bebé na Avenida 05 de Outubro, junto à estação de Entrecampos, e a abandonar o local.

Na sequência do alerta, foram acionados meios policiais para o local e a criança foi transportada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, de forma a ser vista pelos profissionais de saúde, indicou a PSP, referindo que, quando foi encontrada, estava num estado "normal" de saúde.

A polícia realizou diligências investigatórias para chegar à identificação da pessoa que abandonou a criança, inclusive através das imagens de videovigilância de vários estabelecimentos perto do local.

Cerca das 09:30, a mãe da criança foi localizada quando a polícia estava a fazer diligências na zona para a obtenção de prova, tendo detetado a mulher nas imagens de videovigilância.

"Foi vista na rua e foi intercetada e agora está a ser inquirida na 11.ª esquadra da PSP, na Penha de França", apontou a mesma fonte.

A criança continua no hospital e já foi alvo de uma avaliação médica que "não indicia nenhum cuidado específico", referiu a PSP, acrescentando que a menina, de 3 anos, tem "uma deficiência congénita, uma malformação".

Relativamente à mãe, com idade "à volta de 25 anos", continua a ser inquirida na esquadra e a PSP está a ponderar, juntamente com o procurador de turno do Ministério Público, proceder à detenção através da emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito.

A mulher "foi encontrada visivelmente embriagada na via pública", adiantou a PSP, acrescentando que a informação que dispõe é de que "esteve num bar durante a madrugada e, depois de ter sido do bar, terá deixado a criança na via pública".

No âmbito da inquirição, o discurso da mulher "não é coerente" e apresenta "ideias dispares cada vez que fala", tendo inclusive começado por dizer que a criança tinha sido raptada.

A criança vai continuar no hospital até que seja dada alta por parte de um médico, explicou a polícia, acrescentando que deverá ser necessário acionar uma linha de emergência para que seja acolhida numa instituição.

A mãe desta criança incorre num crime de exposição ou abandono, expôs a PSP.