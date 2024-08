PSP já apreendeu 66 armas de fogo e 37 armas brancas em 2024

"Desde o início de 2024, a PSP apreendeu 23 armas de fogo e 37 armas brancas em processos-crime. Complementarmente, o Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Regional da Madeira recolheu ainda um total de 43 armas de fogo, maioritariamente armas de fogo da classe C e D, utilizadas para a prática do ato venatório", informa a Polícia de Segurança Pública numa nota de imprensa divulgada esta quarta-feira.

De acordo com a informação, divulgada no "no âmbito da operação 'Armas em segurança, tour de verão', que decorreu entre os dias 22 de Julho e 11 de Agosto de 2024, realizou diversas ações sensibilização e de policiamento de proximidade, dedicadas à informação sobre as normas referentes à posse e uso de armas de fogo e de artigos de pirotecnia, em várias localidades da Região Autónoma da Madeira".

Recordando que "nos termos da lei, a PSP é a entidade responsável por licenciar, controlar e fiscalizar o fabrico, armazenamento, comercialização, uso e transporte de armas, munições e substâncias explosivas e equiparadas que não pertençam ou se destinem às Forças Armadas e demais forças e serviços de segurança", as 66 armas de fogo e 37 armas brancas apreendidas foram apenas desde o início do ano em curso.

Determinado a sensibilizar a população para esta problemática, a PSP salienta que "a segurança é uma prioridade máxima para todos nós. Com a vulgarização da posse de armas de fogo para os fins dispostos na lei, é importante que os proprietários de armas estejam plenamente conscientes das suas responsabilidades e dos cuidados a ter. Procurando sensibilizar a população regional sobre este assunto, deixamos as seguintes informações/recomendações:

Educação e formação: Antes de adquirir uma arma de fogo, é essencial obter a formação adequada sobre o manuseamento seguro e a manutenção da arma.

Armazenamento seguro: As armas de fogo devem ser armazenadas num local seguro (cofre fixo), longe do alcance de crianças e de qualquer pessoa não autorizada.

Seguro de responsabilidade civil: O seguro de licença de uso e porte de arma (obrigatório por Lei) garante a responsabilidade civil legalmente imputável ao segurado por danos corporais e/ou materiais causados a terceiros em consequência do uso e porte de arma ou sua detenção.

Respeito pela lei: Esteja ciente das leis aplicáveis à posse e utilização de armas de fogo. Certifique-se de que possui todas as licenças necessárias e de que as mesmas estão em dia.

Manuseamento seguro: Nunca aponte uma arma para algo que não pretende atingir. Certifique-se sempre de que a arma está descarregada quando não está em uso.