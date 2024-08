Procissão da Padroeira da Madeira para ver no Monte

Esta quinta-feira, 15 de Agosto, a Igreja Católica celebra a festa da Assunção de Nossa Senhora aos Céus. Na Madeira, há uma Eucaristia Solene da Nossa Senhora da Assunção, pelas 11 horas, na igreja do Monte, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, acompanham a missa, que é seguida da Procissão de Nossa Senhora do Monte.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste feriado, que calha no ducentésimo vigésimo oitavo dia do ano, em que faltam 138 dias para o fim de 2024:

- 18 horas - Festa em Honra de Nossa Senhora da Graça e Procissão na Capela Nossa Senhora da Graça, no Porto Santo;

- 18 horas - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência um grupo de venezuelanos e luso-venezuelanos;

- A partir das 19 horas - Festival Algazarra na Praça das Docas, no Porto Santo;

- Das 20 às 3 horas - Festival A’ NORTE 2024

- 21 horas - Inauguração da exposição 'Tons do Porto Santo' na Sala de Exposições do Edf. Paços do Concelho do Porto Santo.

Principais acontecimentos registados a 15 de Agosto, Dia Internacional do Reiki:

1423 - Nuno Álvares Pereira enverga o hábito de simples Irmão Donato e presta juramento de pobreza, castidade e obediência diante de Frei Afonso de Alfama, recém-eleito Superior da nova Província da Ordem do Carmo em Portugal.

1505 - D. Francisco de Almeida conquista Mombaça.

1796 - Napoleão Bonaparte derrota os austríacos em Castiglione delle Stiviere, na Itália.1832 -- O Papa Gregório XVI condena a Maçonaria.

1834 - Começa a primeira Legislatura Constitucional, após a Guerra Civil. As Cortes abrem no Convento de São Bento da Saúde, atual Assembleia da República

1877 - Thomas Edison faz a primeira gravação de voz, com a rima infantil "Mary had a little lamb".

1900 - Na China, as legações estrangeiras em Pequim são cercadas pelos Boxers, camponeses da Sociedade Harmoniosa dos Punhos.

1926 - É inaugurada a linha de comboios elétricos entre Lisboa e Cascais.

1945 - Termina a II Guerra Mundial com a declaração da vitória aliada sobre o Japão. A rendição será assinada a 02 de Setembro.

1947 - São proclamadas as independências da Índia e do Paquistão, depois de 200 anos sob o domínio britânico. Pandit Nehru lidera o Governo indiano; Ali Khan, o paquistanês.

1964 - Guerra Colonial. Os primeiros guerrilheiros da Frelimo entram em Moçambique, vindos de bases na Tanzânia. O ataque a Chai e à lancha Castor da Marinha portuguesa, no Niassa, a 25 de setembro, marca o início da guerra no território.

1967 - São proibidas as emissões das rádios livres no Reino Unido. A Rádio Caroline ilude a interdição, começando a emitir de um navio, ancorado em águas internacionais na costa de Essex, no sudeste da Inglaterra.

1971 - Depreciação e suspensão da convertibilidade do ouro por dólares dos Estados Unidos. O ouro esteve cotado a 35 dólares por onça, desde 1934. A medida interfere no comércio mundial de petróleo e na política agrícola comum.

1984 - Eleições para a Assembleia Legislativa de Macau. Pela primeira vez são aceites os votos dos residentes chineses com identificação portuguesa.

1990 - O Presidente do Iraque Saddam Hussein desloca todas as forças do território iraniano para o Kuwait.

1994 - O ministro do Interior francês, Charles Pasqua, anuncia a captura do terrorista venezuelano Illich Ramirez Sanchéz, Carlos, o Chacal, pela morte de 83 pessoas.

1998 - Fim das tréguas na Irlanda do Norte. Morrem 29 pessoas e mais de 200 ficam feridas no atentado no centro da cidade de Omagh a 110 quilómetros a oeste de Belfast.

1999 - O Conselho Nacional da Resistência Timorense inicia, em Díli, a campanha a favor da independência do território.

2000 - Abrem as fronteiras entre as duas Coreias.

2003 - O chefe da assembleia suprema para a revolução islâmica no Iraque (Asrii), ayatollah Mohammad Baqer Hakim, pede aos países árabes que reconheçam o Conselho de Governo transitório do país, criado em Julho.

2004 - Iraque. Começa em Bagdad a Conferência Nacional para a escolha dos membros do Parlamento interino.

2005 - Começa a retirada de 25 colonatos israelitas de território palestiniano, quatro na Cisjordânia e os 21 da Faixa de Gaza.

2006 - O Presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad rejeita a resolução do Conselho de Segurança da ONU para a suspensão do enriquecimento de urânio.

2007 - Um sismo de magnitude 7,9 na escala de Richter abala o sul do Peru, provocando mais de 540 mortos, 1.039 feridos e 80 mil desalojados.

2007 - Entra em vigor a lei que permite à PSP e à GNR realizarem exames de rastreio de saliva, para detetar a presença de substâncias psicotrópicas nos condutores.

2013 - O Presidente norte-americano, Barack Obama, anuncia, numa declaração a partir da ilha de Martha Vineyard, Massachusetts, onde está a passar férias, que os Estados Unidos cancelaram os exercícios militares conjuntos com o Egito, como forma de protesto contra a morte de centenas de manifestantes em confrontos naquele país.

2017 - A queda de uma árvore de grande porte no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, concelho do Funchal, durante a festa em honra da padroeira da Madeira provoca 13 mortos e 50 feridos.

2018 - O Partido dos Trabalhadores do Brasil formaliza no Tribunal Superior Eleitoral,em Brasília, a candidatura presidencial do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 72 anos, detido desde abril.

2018 - Um tribunal líbio condena à morte 45 homens acusados de matarem manifestantes na capital líbia, Tripoli, durante a revolta contra o regime de Muammar Kadhafi em 2011.

2018 - O Governo de Angola anuncia a criação da Agência Nacional de Petróleos e Gás, pondo termo ao monopólio da empresa petrolífera angolana Sonangol que passa a focar-se unicamente no setor dos hidrocarbonetos.

2021 - Os talibãs entram em Cabul, apesar das garantias iniciais de que só avançariam para o interior da capital afegã após uma transição pacífica de poder.

2021 - O Presidente Ashraf Ghani abandona o Afeganistão.

Pensamento do dia: