Sindicato da PSP denuncia

uso abusivo de gratificados

Prerrogativa de “evento de especial revelo para a Região” é invocada em cada vez mais iniciativas para garantir policiamento. Agentes forçados a cancelar folgas para assegurar serviço extra falam em “exploração laboral” P. 8 E 9

Mini zoo adiado nos Prazeres

Dinheiro do Orçamento Participativo tarda em chegar. Quinta Pedagógica já perdeu 70% das receitas desde que deixou de ter animais P. 25

“Que solte o meu pai e outros 2 mil presos políticos”

William Dávila Valeri, filho de ex-governador português, fala, em entrevista ao DIÁRIO, do rapto do pai e dos excessos do regime de Maduro na Venezuela P. 26 E 27

Madeira lidera subida de preços há 4 meses

Casas já custam acima dos 2 mil euros/m2 em 6 dos 11 concelhos da Região P. 6 E 7

Suspeita de homicídio a sem-abrigo

PJ investiga quadro de ajuste de contas entre toxicodependentes P. 10

