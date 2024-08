Temperatura da água do mar no Algarve acima da média dos últimos 10 anos

A temperatura da água do mar no Algarve atingiu nos últimos dias valores elevados, com Faro a alcançar um máximo de 25,1 graus, indicou hoje a Marinha Portuguesa.

A temperatura é medida através da rede de boias do sistema integrado de monitorização ambiental do Instituto Hidrográfico, que registou, nos últimos dias, um aumento "significativo da temperatura da superfície do mar" no Algarve, refere a Marinha em comunicado.

Apesar de se tratar de uma temperatura situada acima da média nos últimos 10 anos, o máximo histórico da última década ainda não foi superado, acrescenta.

Assim, mantém-se o recorde para a boia de Faro Costeira que em 28 de julho de 2016 atingiu 26,5 graus e para a boia de Faro Oceânica, que alcançou 26,3 graus em 06 de setembro de 2021.

No entanto, a temperatura da água do mar no Algarve já registou uma descida. Hoje, de acordo com informação divulgada num 'site' do Instituto Hidrográfico para consulta de dados, a temperatura da água em Faro ronda os 20 graus.