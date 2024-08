Açores com média a Português nas provas do 9.º ano superior à nacional

O Governo dos Açores destacou hoje que as notas finais do 9.º ano a Português e Matemática subiram na região comparativamente a 2023, tendo a média registada a Português sido "superior ao todo nacional".

Segundo um comunicado do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), a média das classificações dos alunos açorianos que realizaram as provas finais do 9.º ano, na segunda fase, "foram melhores do que as obtidas em 2023".

"Este ano, em Português, os 114 alunos açorianos que realizaram a prova obtiveram uma média de 44,8%, enquanto que, em 2023, tinham alcançado 33,9%", adiantou em comunicado a Secretaria Regional da Educação, Cultura e Desporto.

Segundo a Secretaria Regional, ao nível da Matemática, a média registada este ano pelos 110 alunos do arquipélago que fizeram a prova é de 22,1%, enquanto no ano passado tinha sido de 18%.

"Por comparação com o todo nacional, a Português, a média foi superior à alcançada pelo todo nacional (44%), e, a Matemática, os Açores distam cerca de três pontos percentuais do país (25%)", lê-se.

A secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto dos Açores, Sofia Ribeiro, citada no comunicado, afirma que os resultados obtidos pelos alunos açorianos, "embora continuem a registar negativas, mostram uma subida em relação ao ano letivo passado, o que é de saudar".

"Recorde-se que o sistema educativo regional tem sido caracterizado por uma maior estabilidade do que o sistema educativo nacional, fortemente pautado por inúmeras greves e pela falta massificada de pessoal docente", sublinha a governante.

Na segunda-feira foram publicados os resultados das 6.230 provas finais de 9.º ano, realizadas em 1.219 escolas.

Neste caso, segundo os dados do Júri Nacional de Exames (JNE), divulgados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, a 2.ª fase destinou-se aos alunos que conseguiram concluir o 3.º ciclo, "naturalmente, os alunos que demonstraram maiores dificuldades ao longo do ano letivo".

Em relação à 1.ª fase, as classificações médias foram mais baixas, fixando-se nos 44 pontos, numa escala de 0 a 100, a Português e nos 25 pontos a Matemática.