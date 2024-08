Recifes artificiais no Paul do Mar implantados há 24 anos

Foi em Agosto de 2000 que, no Paul do Mar, foram implantados recifes artificiais para recuperar a flora e a fauna marítima e repovoar a orla costeira. Cem blocos de betão foram «lançados’ ao mar, sob o olhar atento das entidades competentes.

A área de implantação desses blocos era compreendida entre o Jardim e o Paul do Mar, num projecto da responsabilidade do Governo Regional. As estruturas ficavam localizadas a 18 metros de profundidade por forma a permitir a regeneração de habitats das espécies costeiras e repovoar a zona costeira, em áreas desertificadas pela "sobrepesca".

“A longo prazo esperemos ter uma maior abundância de espécies pesqueiras, com benefícios naturais para frota de pesca local”, disse Lídia Gouveia, bióloga e técnica responsável pelo projecto.

A durabilidade do betão foi um dos motivos que levou à escolha desse material para a criação dos recifes. Noutras ocasiões tinha-se recorrido a pneus e carcaças automóveis, mas estes acabariam por deteriorar-se mais rapidamente. Havia a garantia de que a introdução destas estruturas não representava perigo para as embarcações.