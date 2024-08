Algarve queria replicar fábrica de moscas da Madeira há 25 anos

O projecto estava ainda em fase de ‘estudo’ mas o Algarve queria replicar a fábrica de moscas existente na Camacha. A ideia surgiu em 1999 e, numa primeira fase, havia a possibilidade de virem buscar moscas à Madeira.

As moscas estéreis seriam uma forma de controlar a praga que as larvas das moscas causam na produção frutícola. Uma vez que no Algarve há uma grande produção de fruta, esta seria uma boa solução para estas pragas.

Na época, Rui Pereira, da Biofábrica da Madeira, explicava que os técnicos madeirenses iriam prestar apoio aos colegas do Algarve, danda a experiência no trabalho já desenvolvido. Por outro lado, não se mostrava preocupado com o facto de poder surgir uma fábrica idêntica, uma vez que o objectivo era terminar com as pragas na Madeira.

“Numa primeira fase fazem- se os levantamentos do comportamento da mosca aqui no Algarve para depois podermos ponderar a situação de avançar ou não com a construção da biofábrica”, admitia João Ferreira, da Direcção Regional de Agricultura do Algarve.