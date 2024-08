PAN faz rentrée política centrada em referendo sobre abolição das touradas

O PAN vai assinalar a sua 'rentrée' política com um evento no dia 14 de setembro, querendo lançar a proposta de um referendo sobre a abolição das touradas e preparar as eleições autárquicas do próximo ano.

A 'rentrée' política do Pessoas-Animais-Natureza vai ser assinalada com um evento no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto), que o partido não especifica, dizendo que se tratará de "um momento de reflexão e ação, preparando o caminho para um futuro mais justo e sustentável", e que "pretende unir e mobilizar todos os apoiantes e simpatizantes do PAN, promovendo um diálogo construtivo e inspirador em torno das suas principais bandeiras políticas".

O PAN refere que esta iniciativa "marca o começo de uma nova fase de mobilização e ação política" e tem como objetivo "aumentar a consciencialização sobre questões cruciais para a humanidade, o bem-estar animal, o ambiente e os direitos humanos".

"Durante a rentrée política, o PAN reforçará a importância destas causas e lançará um referendo sobre a abolição das touradas em Portugal, destacando o compromisso do partido com uma sociedade mais ética e progressista", refere o partido em comunicado.

Este evento que assinala a retoma da atividade política após o verão servirá também para "sublinhar a preparação para as eleições autárquicas de 2025, com o objetivo de fortalecer a presença e a influência do PAN nas autarquias locais".

Fonte oficial do PAN disse à Lusa que está prevista a presença de "algumas presenças internacionais de relevo", mas sem revelar de quem se trata, remetendo para mais tarde a divulgação dessa informação.

Em maio, a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, já tinha anunciado que o partido iria propor no parlamento um referendo sobre a abolição das touradas depois das eleições europeias que decorreram em junho.

A abolição das touradas é uma das principais bandeiras do PAN, que o partido já propôs várias vezes. Em 2022, o partido lançou uma iniciativa legislativa de cidadãos pelo fim das touradas, mas não chegou a dar entrada no parlamento.