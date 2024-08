"Ninguém pode mentir à população e dizer que não estamos a trabalhar todos os dias", diz Nuno Batista

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, disse que "a um ano das eleições autárquicas, é com grande orgulho" que anuncia que estão fechados "70 a 80% dos compromissos com a ilha e a população".

"Ninguém pode mentir à população e dizer que não estamos a trabalhar todos os dias", afirmou, esta noite, na Festa de Verão, que marca a tradicional 'rentrée' política dos social-democratas, na ilha dourada.

O autarca recordou que iniciou este mandato durante a pandemia e, mesmo com um baixo orçamento, a autarquia porto-santense conseguir apoiar as famílias e os estudantes.

Ainda durante o seu discurso, e a pensar no futuro, Nuno Batista anunciou "16 milhões de euros para investir no património e nas pessoas do porto santo".