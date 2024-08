600 escuteiros juntam-se no Montado do Pereiro para acampamento anual

Arrancou ontem a 34.ª edição do Acampamento Regional do Corpo Nacional de Escutas da Madeira (ACAREG Madeira), uma iniciativa que junta cerca de 600 escuteiros no Montado do Pereiro, na Camacha, integrando 15 agrupamentos regionais e um convidado, proveniente de Torres Vedras.

A abertura oficial acontece hoje, terça-feira, pelas 21 horas.

O tema deste ano é 'Floresta Mágica', não descurando o espírito escutista e a protecção do meio ambiente. Estão preparadas várias actividades, tanto em terra, como no mar, numa logística que envolveu mais de uma centena de pessoas.