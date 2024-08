São Jorge Memória e Futuro arranca hoje

Inicia-se hoje, prolonga-se até amanhã, o Congresso São Jorge Memória e Futuro, evento que vai decorrer no auditório Ana Beatriz Ferreira, em São Jorge, subordinada ao lema “As Gentes e as suas raízes.”

A sessão de abertura está prevista para as 10h00, e conta com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, momento em que será aberta a exposição: “Imagens e Memória do Arquipélago da Madeira”, da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, que estará patente durante o congresso.

Outros eventos para este dia

PS-Madeira - Visita à Casa de Saúde Câmara Pestana

10h00- Rua do Lazareto

PCP - Iniciativa sobre os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões ´

19h00- Centro de Trabalho, à Rua João de Deus nº 12, Funchal

JPP - Acção política

19h00- Junto à Igreja da Santíssima Trindade, sítio da Praia, Freguesia da Tabua -

Principais acontecimentos registados no dia 13 de Agosto, Dia Mundial do Canhoto:

1898 -- Guerra Hispano-americana. Forças norte-americanas nas Filipinas capturam Manila aos espanhóis.

1899 - Nasce o cineasta britânico Alfred Hitchcock, realizador de "Janela Indiscreta", "O Desconhecido do Norte-Expresso", "Os Pássaros" e "Chantagem".

1926 -- Nasce Fidel Castro, em Mayari, Cuba.

1937 -- Ataque japonês a Xangai.

1940 -- II Guerra Mundial. As forças alemãs de ocupação e o Governo colaboracionista francês proíbem todas as associações públicas às quais passam a chamar "sociedades secretas".- A URSS anexa a Estónia.

1959 - Um incêndio destrói o interior da Igreja de São Domingos, em Lisboa. As obras de recuperação estender-se-ão até 1997.

1960 -- Independência da República Centro Africana.

1961 - Guerra-fria. Começa a construção do Muro de Berlim. Viria a ter cerca de 110 Km de comprimento, em redor de Berlim Ocidental, e perduraria por mais de 28 anos.

1964 -- Execução dos últimos condenados à morte no Reino Unido.

1968 -- A ONU contabiliza perto de meio milhão de refugiados da Guerra Colonial. 300 mil cidadãos angolanos no Congo-Kinshasa; 61 mil guineenses no Senegal; e 122 mil moçambicanos na Zâmbia e na Tanzânia recebem apoio humanitário das Nações Unidas.

1973 -- Realização do III Congresso da UNITA.

1982 -- A polícia polaca ataca os manifestantes dos estaleiros de Gdansk. A Polónia está sob Lei Marcial há exatamente oito meses.

1983 - O Memorial Hospital, na Carolina do Norte, EUA, anuncia a entrada em teste do tratamento por hipertermia para o cancro.

1992 - O cineasta português Manoel de Oliveira é galardoado com o Leopardo de Honra do Festival de Locarno.- O LNETI - Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial passa a Instituto Português para a Engenharia e Tecnologia Industrial, IPETI.

1993 - O presidente da Indonésia reduz para 20 anos a pena de prisão do dirigente da Fretilin Xanana Gusmão.

1996 -- Morre, com 86 anos, o marechal António de Spínola, primeiro Presidente, não eleito, após o 25 de Abril de 1974, antigo comandante chefe e governador da Guiné, ex-vice-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, autor de "Portugal e o Futuro".

2001 -- A UNITA reivindica o ataque ao comboio entre Luanda e o Dondo, em Angola, que causa 152 mortos e 151 feridos.2002 - Cheias na Europa Central. 50 mil habitantes de Praga, a capital checa, são evacuados do centro histórico. O acervo dos museus é posto a salvo.

2004 -- Abertura dos XXVIII Jogos Olímpicos da era moderna, em Atenas.

2007 - A atleta portuguesa Jessica Augusto conquista a medalha de ouro na prova dos 5.000 metros das Universíadas, em Banguecoque, Tailândia, ao completar a prova em 15.28,78 minutos.

2008 - A Polícia Judiciária anuncia a detenção do homem conhecido como "Solitário Português", que há quatro anos se dedicava a roubos de bancos com recurso a armas de fogo.

- O nadador norte-americano Michael Phelps torna-se o atleta mais titulado na história dos Jogos Olímpicos, ao chegar às 11 medalhas de ouro, depois de somar hoje mais duas.

2009 - O realizador norte-americano William Friedkin, um dos precursores do chamado novo cinema americano, a par de nomes como Coppola, Spielberg ou Scorsese, é escolhido para receber o Leopardo de Honra do Festival de Locarno.

2011 -- Morre Jesús del Pozo, estilista e um dos nomes mais conceituados da moda espanhola. Tinha 64 anos.

2012 - Maria José de Melo Falcão Trigoso, cantora lírica, viúva do compositor Joly Braga Santos, morre aos 76 anos.

2014 - O Presidente da Guiné-Conacri, Alpha Condé, decreta o estado "emergência de saúde" no país devido à epidemia do vírus Ébola, durante uma declaração feita na televisão pública guineense.

- Morre, aos 66 anos, Emídio Rangel, jornalista, fundador da TSF e antigo diretor-geral da SIC e RTP.

2016 - O realizador português João Pedro Rodrigues conquista o Leopardo para Melhor Realização no Festival de Locarno com o filme "O ornitólogo".

2017 - ciclista português Tiago Ferreira sagra-se campeão europeu de maratona BTT (XCM), numa prova disputada em Svit, Eslováquia.

- A portuguesa Inês Henriques conquista a medalha de ouro nos 50 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo, em Londres, juntando ao troféu o novo recorde do mundo.