Feriado de 15 de Agosto marcado por alterações na recolha de lixo pela ARM

O feriado de 15 de Agosto, próxima quinta-feira, obriga a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM) a fazer algumas alterações na recolha de resíduos que acontece nesse dia da semana.

A medida afecta os concelhos onde essa tarefa é assegurada pela ARM, nomeadamente Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana.

Também os serviços de recepção de resíduos, nas estações que estão à responsabilidade da empresa pública, sofrem alguns 'ajustes'.

Tenha atenção à informação divulgada pela ARM para cada concelho:

Câmara de Lobos:

- A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à quinta-feira (15 de Agosto) no Jardim da Serra e no Curral das Freiras, será efectuada no próprio dia;

- A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à quinta-feira (15 de Agosto), será antecipada para quarta- feira (14 de Agosto);

- A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à quarta-feira (14 de Agosto) no Jardim da Serra, será adiada para sexta-feira (16 de Agosto).

Ribeira Brava:

- A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à quinta-feira (15 de Agosto) na Serra de Água e zonas altas da Ribeira Brava, será antecipada para quarta-feira (14 de Agosto);

- A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à quinta-feira (15 de Agosto), será antecipada para quarta-feira (14 de Agosto).

Machico:

- A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à quinta-feira (15 de Agosto), será efectuada no próprio dia, com início às 8 horas;

- A recolha de resíduos selectivos (ecoponto azul, amarelo e verde), habitual à quinta-feira (15 de Agosto), será efectuada no próprio dia, com início às 8 horas.

Santana:

- A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à quinta-feira (15 de Agosto), será antecipada para quarta-feira (14 de Agosto).

Porto Santo:

- A recolha de resíduos de embalão (ecoponto amarelo), habitual à quinta-feira (15 de Agosto), será antecipada para a quarta-feira (14 de Agosto), com início às 8 horas;

- A recolha de resíduos papel/cartão (ecoponto azul), habitual à quinta-feira (15 de Agosto), será antecipada para a quarta-feira (14 de Agosto), com início às 8 horas;

- Será realizada uma recolha extra de resíduos indiferenciados (lixo normal), no feriado 15 de Agosto (quinta-feira), com início às 7 horas.

No que toca à recepção de resíduos, a ARM informa que a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra, no dia 15 de Agosto, apenas receberá resíduos para a incineração e resíduos verdes, mediante solicitação prévia.

"Na mesma data, a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira (ETZL/ET), a Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO) e o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estarão encerrados", esclarece a empresa pública.