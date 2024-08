JPP acusa GR de não pagar os 10 cêntimos prometidos aos produtores de cana

Foi numa acção de contacto com a população, na Tabua, na tarde desta terça-feira, que o partido Juntos Pelo Povo (JPP) acusou o Governo Regional (GR) de não cumprir com o pagamento dos prometidos 10 cêntimos por quilo aos produtores de cana-de-açúcar.

Na ocasião, Élvio Sousa disse que "os produtores de cana-de-açúcar estão indignados com a falta de palavra do Governo Regional, que continua sem pagar o prometido aumento de 10 cêntimos/quilo", referindo mesmo que Miguel Albuquerque e Rafaela Fernandes, respectivamente presidente do Governo Regional e secrerária com a pasta da agricultura, "parecem ter esquecido a promessa feita em plena campanha eleitoral para as eleições regionais de 26 de Maio".

O líder do JPP acusa ambos de "insensibilidade" e de desconhecimento "profundo" da realidade do sector primário.

Os agricultores enfrentam um cenário muito difícil, com o aumento da mão-de-obra, dos adubos e dos fatores de produção, sabendo-se de antemão que a rentabilidade dos produtores de cana-de-açúcar tem sido precária, enquanto os engenhos veem os seus ganhos aumentar significativamente. Élvio Sousa, líder do JPP

E reforçando a crítica, volta d dizer de Albuquerque "não é de confiança" e que "a sua palavra não vale nada".