Estados Unidos vence Brasil e defende título na final feminina de voleibol

Os Estados Unidos vão defender o título na final do torneio de voleibol feminino de Paris2024, após venceram por 3-2 o Brasil, no encontro que reeditou três dos últimos quatro duelos na luta pelo ouro olímpico.

O Brasil, vice-campeão em Tóquio2020 e campeão em Pequim2008 e Londres2012, chegou invicto à meia-final e sem perder nenhum 'set', mas foi travado pela consistência dos Estados Unidos, que venceram por 25-23, 18-25, 25-15, 23-25 e 15-11.

As brasileiras entraram mal no jogo, a perder por 6-0, empataram aos 12-12, passaram para a frente com dois blocos de Carol e Taimara (17-15), mas perderam a vantagem de três pontos, aos 19-16, com um parcial de 5-0 dos Estados Unidos (21-19).

O Brasil ainda empatou aos 21-21 e 23-23, mas a seleção norte-americana puxou dos galões de campeã em título para fechar aos 25-23, com dois pontos consecutivos, impondo às 'canarinhas' a perda do primeiro 'set' em cinco jogos.

O segundo parcial foi equilibrado até aos 8-8, altura em que o Brasil, mais eficaz nas ações do bloco e de serviço, meteu um parcial de 5-0 (13-8), que lhe permitiu gerir e chegar ao triunfo por 25-18, empatando o encontro a 1-1.

Os Estados Unidos voltaram a ter uma entrada forte no terceiro parcial, tirando partido de alguma falta de consistência das 'canarinhas', e alargaram gradualmente a vantagem, para chegar à vitória por 10 pontos (25-15) e à liderança do jogo.

O equilíbrio foi uma constante do quarto parcial, com o Brasil a arrancar uma vantagem de três pontos, aos 19-16, que os Estados Unidos reduziram para um, aos 24-23, sem contudo conseguirem evitar a derrota no 'set' por 25-23 e o empate a 2-2 na partida.

Na 'negra', o Brasil liderou até aos 6-4, altura em que os Estados Unidos passaram para a frente, com um parcial de 3-0 (7-6), e já depois do empate a 7-7 e 8-8 descolaram para uma vantagem de quatro (12-8), que lhe permitiu fechar o jogo aos 15-11.

Kathryn Plummer, melhor marcadora com 26 pontos, foi a principal impulsionadora do triunfo dos Estados Unidos, que procuram em Paris2024 o segundo título olímpico, após Tóquio2020, e da prata em Londres2012, Pequim2008 e Los Angeles1984.

Os Estados Unidos vão defender o título frente ao vencedor da meia-final que opõe ainda hoje a Itália à Turquia, seleções que procuram conquistar a primeira medalha olímpica e que se defrontaram na fase de grupos, com as transalpinas a vencer por 3-0.