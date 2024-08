Avião cai no interior do estado brasileiro de São Paulo

Um avião com a capacidade de transportar até 68 passageiros caiu hoje no interior do estado brasileiro de São Paulo, não havendo até ao momento informação sobre vítimas e número de passageiros, indicaram fontes oficiais.

"Queda de aeronave, 07 equipas empenhadas, até o momento apenas essas informações", disse o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na rede social X, detalhando que a aeronave despenhou-se às 13:25 (17:25 em Lisboa) no município brasileiro de Vinhedo, no Estado de São Paulo.

De acordo com o portal G1, o avião bimotor terá partido de Cascavel, no estado do Paraná, com destino a Guarulhos, estado de São Paulo.