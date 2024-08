O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, esteve representado, ontem, na Quinta Grande, pela sua adjunta Sara Madruga da Costa, na missa de homenagem a Alice Aguiar, a menina de 9 anos, filha de emigrantes madeirenses, que foi uma das três vítimas mortais num ataque ocorrido na semana passada no Reino Unido.

A política madeirense vai também a Inglaterra, ao funeral da menina que se realiza no domingo, em representação do governante nacional.

“Trata-se de uma tragédia e de um drama que nenhum pai ou nenhuma mãe deveria passar. Estive por isso presente, em representação do Governo nacional, na missa e na bonita homenagem à Alice que se realizou, no sábado, na Quinta Grande. Em nome do senhor secretário da Comunidades Portuguesas José Cesário voltei a manifestar à família as condolências do Estado português e a reiterar o nosso acompanhamento e apoio diário aos familiares”, declarou a antiga deputada madeirense.