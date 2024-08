"Prontos a ajudar"

O director das Comunidades Madeirenses de Cooperação Externa reafirmou ao início desta noite que o Governo Regional continuará disponível para ajudar os emigrantes que estão fora da Região e a enfrentar dificuldades.

Sancho Gomes falava na abertura da Festa Luso-Venezuelana que já vai na sua 13.ª edição e um evento que tem como propósito promover a cultura, a coesão social, a gastronomia, desporto bem como os usos e costumes daquele país onde residem milhares de madeirenses.

O sucessor de Rui Abreu começou por transmitir uma mensagem do presidente do Governo Regional e na qual vincou o “reconhecimento por tudo que os que emigrantes têm dado à Região”. Sancho Gomes disse ainda que "os emigrantes são o melhor em nós porque ousaram partir, ousaram enfrentar desafios, foram além-mar para ultrapassar a miséria que havia antes do 25 de Abril e contribuíram para o nosso desenvolvimento, inicialmente enviando remessas e posteriormente investindo” em vários ramos de negócio.

Pelo meio disse ainda que “a Madeira tem tido um desenvolvimento bastante acentuado e muito se deve à nossa diáspora e em particular à comunidade luso-venezuelana”, vincando que entre 2016 e 2019 a Região acolheu mais de 12 mil cidadãos vindos da Venezuela, e “aconteça o que acontecer estamos sempre disponíveis para acolher, para receber e para integrar aqueles que são os nossos descendentes. Estamos aqui para ajudar quem tanto nos ajudou no passado”, reforçou o governante.