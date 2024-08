Kamala Harris afirma que Trump voltou à "divisão e desrespeito"

A vice-Presidente dos Estados Unidos afirmou que o candidato Republicano Donald Trump deu "o mesmo velho espetáculo" de "divisão e desrespeito" nos ataques à identidade racial de Kamala Haris.

Trump fez "o mesmo velho espetáculo" de "divisão e desrespeito", disse Harris, na quarta-feira, num evento de uma irmandade historicamente negra na cidade texana de Houston, de acordo com o jornal The New York Times.

"Deixem-me dizer: o povo americano merece melhor", considerou Harris, sob aplausos e vivas da multidão, na irmandande Sigma Gamma Rho, para apelar ao voto das mulheres negras nas eleições presidenciais de novembro.

A vice-Presidente norte-americana garantiu: "Quando nos organizamos, as montanhas movem-se. Quando nos organizamos, as nações mudam. E quando votamos, fazemos história".

Horas antes, o ex-presidente dos Estados Unidos (2017-2021) tinha sugerido que Kamala Harris "de repente se tornou negra" para ganhar votos entre a comunidade afro-americana.

Trump causou polémica ao sugerir que Harris "se tornou negra subitamente" para conquistar os votos dos afro-americanos.

Numa entrevista tensa durante a convenção da Associação de Jornalistas Negros (NABJ) norte-americanos, em Chicago, Trump disse que antigamente Harris "apenas promovia a herança indiana".

"Eu não sabia que ela era negra até há alguns anos, ela tornou-se negra e quer ser conhecida como negra. É uma coisa ou outra? Eu respeito ambos, mas ela obviamente não respeita isso", apontou Trump, questionando a identidade racial da vice-presidente, que é filha de pai jamaicano e mãe indiana, e que na vida pública promove ambas as origens.

Os delegados do partido Democrata começam hoje a votar para confirmar Harris como a candidata para enfrentar o magnata nova-iorquino nas presidenciais.