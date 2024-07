Recorde de registos de eleitores latinos com entrada de Kamala Harris na corrida presidencial dos EUA

A entrada de Kamala Harris na corrida para a presidência dos Estados Unidos incentivou o registo de eleitores latinos, especialmente jovens, em Estados considerados chave para vencer as eleições de novembro, informou hoje a organização Voto Latino.

Desde 21 de julho, quando o Presidente Joe Biden se retirou da campanha e apoiou Harris como candidata do Partido Democrata, a Voto Latino registou um aumento sem precedentes de 221% no registo de eleitores hispânicos em cinco Estados, um recorde de registo de eleitores.

A Voto Latino registou 26.000 eleitores na Florida, Texas, Geórgia, Arizona e Carolina do Norte entre 21 e 30 de julho. Desse número, 60,7% são eleitores com idade entre 18 e 32 anos e 29,2% com idade entre 30 e 39 anos.

Diana Castañeda, vice-presidente de comunicações da Voto Latino, disse hoje à EFE que os números de registo dos nove dias não têm precedentes nos 20 anos em que a organização vem promovendo a participação eleitoral.

Até mesmo o ânimo dos eleitores este ano superou o despertado pela candidatura do ex-presidente Barack Obama (2009-2017).

"O resultado mostra claramente que há um entusiasmo como nunca vimos antes entre os eleitores mais jovens, e acreditamos que isso é impulsionado pela energia e entusiasmo que o vice-presidente Harris traz", acrescentou.

A tendência não diminuiu nos últimos dias e espera-se que, depois de ganhar a nomeação na Convenção Nacional Democrata, que se realizará em Chicago, o impulso continue, disse Castañeda.

A Voto Latino realizou pesquisas por amostragem em diferentes Estados sobre a candidatura de Harris e, de acordo com informações compartilhadas com a EFE, os eleitores consideram a vice-presidente "autêntica" em comparação com a média dos políticos.

Além disso, os eleitores inquiridos destacaram a sua experiência como procuradora, o que a favorece em relação ao seu adversário mais forte, o ex-presidente Donald Trump (2017-2021), que está envolvido em vários processos judiciais.

Em maio passado, o antigo líder republicano foi considerado culpado de 34 acusações criminais de falsificação de registos comerciais para esconder um alegado caso com a atriz Stormy Daniels, entre outros processos que o republicano enfrenta.

"As respostas incluem até eleitores que foram favorecidos pelos programas de reagrupamento familiar de imigrantes da administração Biden, o que nos mostra uma perspetiva diferente", disse Castañeda.

Os eleitores também querem conhecer em pormenor a plataforma de Harris e assistir a um debate entre a candidata democrata e o republicano.

Castañeda referiu o entusiasmo dos novos eleitores em Estados-chave que podem fazer a diferença.

De acordo com uma sondagem divulgada hoje pela Morning Consult, Harris lidera mais confortavelmente no Estado de Michigan, com 53% de apoio contra 42% de Trump, também com menor diferença no Arizona, Nevada e Wisconsin, enquanto Trump vence Harris na Pensilvânia (50% de apoio contra 46% de Harris) e na Carolina do Norte, e ambos empatados na Geórgia.